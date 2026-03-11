Sri Lanka, ABD saldırısında ölen 84 İranlı denizcinin cesetlerini teslim edecek

Güney Sri Lanka’nın sahil kenti Galle’deki Baş Sulh Hakimi Sameera Dodangoda, polis başvurusunun ardından cesetlerin teslim edilmesine karar verdi. Cesetler, Galle’deki bir hastanede iki mobil soğuk hava deposunda muhafaza ediliyor.

Denizciler, ABD denizaltısının saldırısına uğrayan İran savaş gemisi IRIS Dena’da bulunuyordu. İran ordusu, gemideki 130 denizciden 104’ünün öldüğünü açıklarken Sri Lanka yetkilileri, 84 ceset çıkardıklarını, 32 denizciyi kurtardıklarını, 14 kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu duyurdu.

İKİNCİ İRAN GEMİSİ DE KURTARILDI

Saldırının ardından İran’ın ikinci gemisi IRIS Bushehr, yardım talep etti. Sri Lanka, gemideki 208 mürettebatı güvenli bir şekilde tahliye etti. Her iki gemi de Hindistan’daki Milan Peace 2026 deniz tatbikatından dönüyordu. Kurtarılan denizcilere bir aylık vize verildi.

BATIK GEMİDEN KIYIYA VURAN ENKAZ VE ÇEVRESEL RİSKLER

Batık IRIS Dena’dan kalan enkaz ve petrol varilleri, Sri Lanka’nın güney sahilinde karaya vurdu. Yetkililer, temizlik ve çevresel denetim çalışmaları başlattı. Muhalefet, denizcileri ağırlamanın borçlu ada ülkesini Orta Doğu çatışmalarına çekebileceği uyarısında bulundu. Hükümet ise, denizcilerin masraflarını üstlendiğini ve insani gerekçelerle tıbbi bakım sağladığını açıkladı.

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a ortak saldırısı sonrası bölgesel tansiyon yükseldi. Tahran, saldırılarda 1.300’den fazla kişinin öldüğünü ve bunlar arasında eski dini lider Ali Hamaney ile 150’den fazla okul kızının bulunduğunu duyurdu.

İran, o günden bu yana İsrail, Ürdün, Irak ve ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine drone ve füze saldırıları düzenledi. 1 Mart’tan itibaren Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatan Tahran, günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve küresel sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretinin yüzde 20’sini taşıyan dar su yolunu kontrol altına aldı.