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    Sri Lanka’da protestocular Başbakan Wickremesinghe’nin evini ateşe verdi

    Sri Lanka’da yaşanan ekonomik krizin ardından binlerce protestocu, Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin evini ateşe verdi.
    • 09.07.2022 - 19:58
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 20:18
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    Sri Lanka’da protestocular Başbakan Wickremesinghe’nin evini ateşe verdi

    Sri Lanka ekonomik krizini yaşarken ülkede yakıt, gıda ve ilaç kıtlığı halkı sokaklara döktü.

    Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, Başbakan Ranil Wickremesingh'in istifa etmeye hazır olduğunu söylemesinden birkaç saat sonra göstericiler Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe verdi.

    Başbakanlık konutu ateşe verildi

    Hükümetten bir sözcü yaptığı açıklamada, protestocuların zorla Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe verdiğini belirtti.

    Ellerinde siyah bayraklar taşıyan ve ülke genelinden gelen binlerce gösterici, protestolar nedeniyle akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilen ancak daha sonra kaldırılan başkent Kolombo'da bir araya gelmişti.

    Sri Lanka medyasındaki haberlere göre, hükûmet karşıtı yüzlerce protestocu, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşmıştı.

    Sri Lanka'daki durum

    Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

    Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükûmet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

    Başbakan istifa etmişti

    Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

    Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükûmet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

    8 kişi öldü, 250 kişi yaralandı

    AA'nın haberine göre, ülke çapında yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

    Sri Lanka’da protestocular Başbakan Wickremesinghe’nin evini ateşe verdi #1

    Sri Lanka’da protestocular Başbakan Wickremesinghe’nin evini ateşe verdi #2

    Sri Lanka’da protestocular Başbakan Wickremesinghe’nin evini ateşe verdi #3


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