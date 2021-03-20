Başkenti Colombo yakınlarında bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Sri Lanka Polis Sözcüsü Ajith Rohana, bir otobüsün başkent Colombo'nun 240 kilometre doğusundaki Passara kasabası yakınında uçuruma yuvarlandığını bildirdi.

Kazada aralarında şoförün de aralarında bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını açıklayan Rohana, ilk belirlemelere göre kazaya sürücünün dikkatsizliğinin neden olduğunu kaydetti.

KAZA ANI KAMERADA

Yerel medyadaki haberlere göre, otobüste 70'ten fazla yolcu bulunuyordu.

Otobüsün uçuruma yuvarlandığı kaza, anbean kameraya yansıdı. Kaza sonrası onlarca kişinin yaralıları kurtarmak için seferber olduğu görüldü.

Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 14 ölü İZLE