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Sri Lanka'nın petrolü bitti: Sadece 1 günlük stok kaldı

Sri Lanka'nın petrolü bitti: Sadece 1 günlük stok kaldı

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülke ekonomisindeki istikrarsızlık ile ilgili yaptığı açıklamada, “Petrol stokumuz bitti. Sadece bir günlük petrolümüz kaldı” dedi.