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    Sri Lanka'nın petrolü bitti: Sadece 1 günlük stok kaldı

    Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülke ekonomisindeki istikrarsızlık ile ilgili yaptığı açıklamada, “Petrol stokumuz bitti. Sadece bir günlük petrolümüz kaldı” dedi.
    • 16.05.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 18:07
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    Sri Lanka'nın petrolü bitti: Sadece 1 günlük stok kaldı

    Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülke ekonomisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Nakit sıkıntısı çekildiğini ve ekonomik gidişatın tehlikeli bir hal aldığını belirten Wickremesinghe, “Petrol stokumuz bitti. Şu anda sadece bir günlük petrol stokuna sahibiz.” açıklamasında bulundu.

    "Para basmak zorundayız"

    Ülkenin gelecek günlerde daha kötü şartlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarılarda bulunan Başbakan Wickremesinghe, Sri Lankan Hava Yolları şirketinin özelleştirilmesi gerektiğini de söyledi.

    İHA'nın aktardığına göre; ülke ekonomisindeki istikrarsızlığın altını çizen Wickremesinghe, “Maaşları ödemek ve temel ihtiyaçları karşılamak için para basmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

    Sri Lanka nın petrolü bitti: Sadece 1 günlük stok kaldı #1

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