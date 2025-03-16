Starbucks'tan rekor tazminat: 1 fincan kahvenin bedeli 50 milyon dolar:

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ABD'nin Kalifornia eyaletinde mahkemeden dikkat çeken karar...

Michael Garcia isimli Starbucks kuryesi, 2020'de Los Angeles'ta araba servisinden sıcak içecek alırken içeceklerin kucağına döküldüğünü belirtti.

CİNSEL BÖLGESİNDE YANIKLAR MEYDANA GELDİ

Olayın sonucunda Garcia'nın genital bölgesinde sinir hasarı ve ciddi yanıklar meydana geldi.

DAVA AÇILDI

Dava, Starbucks'ın içeceklerin kapağını düzgün kapatmayarak özen yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiasıyla açıldı.

MARKADAN İTİRAZ

Mahkeme kayıtlarına göre, Garcia'nın yaşadığı zararlar arasında fiziksel acı, ruhsal sıkıntı, hayat kalitesinde düşüş, şekil bozukluğu ve anksiyete yer aldı.

50 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

Starbucks'a, Garcia'ya 50 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiği karar verildi.

Ancak Starbucks, mahkeme kararına itiraz edeceğini açıkladı.

"TAZMİNATIN AŞIRI OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Şirket, yaptığı açıklamada "Bay Garcia'ya sempati duyuyoruz ancak jürinin bu olayda bizim hatamız olduğuna dair kararına katılmıyoruz ve verilen tazminatın aşırı olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca şirket, mağazalarında her zaman en yüksek güvenlik standartlarına uyduklarını belirtti.

GEÇMİŞTEKİ DAVALARI HATIRLATIYOR

Bu dava, 1994'te McDonald's'a karşı açılan ve bir kadının sıcak kahve dökülmesi sonucu üçüncü derece yanıklar almasıyla ilgili ünlü davayı hatırlatıyor.

O davada davacı Stella Liebeck'e başlangıçta yaklaşık 3 milyon dolar tazminat ödenmişti.