Steve Witkoff Tel Aviv'de konuşurken Binyamin Netanyahu yuhalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması imzalandığı günden beri Tel Aviv'de...

Witkoff'a Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın kızı Ivanka Trump da eşlik ediyor.

İSRAİLLİLERE HİTAP ETTİ

ABD heyeti Cumartesi akşamı Tel Aviv'deki Rehineler Meydanı'nda toplanan İsraillilere hitap etti.

“Öncelikle İsrail halkını onurlandırmak istiyorum” diyen Witkoff, “Cesaretiniz ve dayanıklılığınız dünyaya ilham verdi.” diyerek kalabalık tarafından alkışlandı ve “Teşekkürler Trump, teşekkürler Witkoff” sloganlarıyla sözleri kesildi.

NETANYAHU, ADI HER ANILDIĞINDA YUHALANDI

Konuşması esnasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da teşekkür etmek isteyen Steve Witkoff'a kalabalık bu kez yuhalayarak tepki gösterdi.

Kalabalığın tepkisinin bitmesini bekleyen Witkoff, konuşmaya tekrar devam edebilmek için “Sözümü bitirmeme izin verin” dedi.

Sözlerine devam eden Witkoff konuşmasına kaldığı yerden devam etmek isterken Netanyahu için “Burada çok önemli bir rol oynadığını” söyledi ancak kalabalık bir kez daha yuhalayarak Witkoff'un konuşmayı devam ettirmesine izin vermedi.

Witkoff yuhalamalara gülerek karşılık verdi.

Rehine aileleri Binyamin Netanyahu'ya daha erken bir anlaşma yapmadığı ve rehineleri daha erken serbest bırakılmasını sağlamadığı için tepki gösteriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Witkoff, konuşması sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

ABD ile birlikte, anlaşmaya ulaşılmasında arabuluculuk yapan ülkelerin çabalarına işaret eden Witkoff, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan (Başbakan) Şeyh Muhammed, Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye teşekkür ederiz." dedi.