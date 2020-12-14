Sudan, ABD'nin terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarıldı

Hartum'da bulunan ABD Büyükelçiliği, 335 milyon dolar tazminat ödeyen Sudan'ın terör listesinden çıkarılma kararının resmi olarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

ABD, Sudan'ın terörü destekleyen ülkeler arasından çıkarılmasına yönelik resmi adımını tamamladı.

ABD'nin Hartum Büyükelçiliği Facebook hesabından yapılan açıklamada, "45 günlük Kongre'ye bildirim süresi doldu. Dışişleri Bakanı, Sudan’ın terörizme destek veren devlet olarak tanımlanmasının iptali kararının 14 Aralık’tan itibaren yürürlüğe gireceğini belirten bildiriyi imzaladı." ifadelerine yer verildi.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Açıklamada, kararın devletin resmi gazetesi Federal Sicil’de de yayımlandığı belirtildi.

SUDAN'IN TERÖRÜ DESTEKLEYEN ÜLKELER LİSTESİNE GİRMESİ

ABD, El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin’e 1991-1996'da kucak açtığı için terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle "kara listeye" aldığı Sudan’a 1997’de ekonomik yaptırım uygulamaya başlamış, Kenya ve Tanzanya’daki büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar sonrası bunları daha da ağırlaştırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim Cuma günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

ZAMİNAT KARŞILIĞINDA ÇIKARILDI

ABD, Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödemesi karşılığında ülkeyi bu listeden çıkartacağını açıklamıştı.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

11 ARALIK'TA GERÇEKLEŞECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Sudan’ın Washington Büyükelçisi Nureddin Sati, 25 Kasım'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkesinin ABD’nin terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılmasının 11 Aralık’ta gerçekleşeceğini açıklamıştı.

ABD'DEKİ DAVALARDA KORUMA SAĞLAYACAK

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 30 Kasım’da telefonda, Sudan'ın teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartılmasıyla ilgili düzenlemeleri görüşmüştü.

Kongrenin onayladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan dokunulmazlık yasası, Sudan'a ABD'deki davalara karşı koruma sağlayacak.