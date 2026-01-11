Sudan hükümeti 2 yıl sonra başkent Hartum’a döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sudan Başbakanı Kamil İdris, çatışmaların patlak verdiği 15 Nisan 2023’ten bu yana ilk kez hükümetin resmi olarak Hartum’a döndüğünü açıkladı. Geçici başkent olarak kullanılan Port Sudan’dan Hartum’a gelen İdris, kendisini karşılayanlara hitaben yaptığı konuşmada, “Bugün geri döndük. Umut Hükümeti yeniden ulusal başkentte ve halka daha fazla hizmet sunacağız.” dedi.

SAĞLIK VE EĞİTİMLE YENİDEN İNŞA VURGUSU

Başbakan İdris, hükümetin öncelikleri arasında sağlık ve eğitim altyapısının yeniden ayağa kaldırılmasının bulunduğunu belirtti. Hastanelerin yeniden inşa edileceğini, hasar gören okullar ile üniversitelerin ise onarılarak eğitime kazandırılacağını söyledi.

EKONOMİK HEDEFLER: ENFLASYON VE DÖVİZLE MÜCADELE

İdris, 2026 yılı bütçesinin vatandaşlara ek yük getirmeyecek şekilde hazırlandığını ifade ederek, hedeflerinin enflasyonu yüzde 70 seviyesine düşürmek olduğunu kaydetti. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın yüzde 10 artırılması ve kara borsadaki döviz kurunun kontrol altına alınmasının da ekonomi politikalarının temel başlıkları arasında yer aldığını dile getirdi.

Konuşmasında barış vurgusu yapan İdris, içinde bulunulan yılı “barış yılı” ilan ederek, “Bu, cesurların ve kazananların barışı olacak.” ifadelerini kullandı.

SUDAN'DA İKİ YILI AŞKIN SÜREDİR SÜREN ÇATIŞMALAR

Sudan’da 15 Nisan 2023’te ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalar, ülkeyi dünyanın en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bıraktı. On binlerce kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar nedeniyle yaklaşık 13 milyon Sudanlı yerinden edildi.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5’inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum’da hakimiyet sağladı. Yaklaşık iki yıl süren çatışmalar sırasında Hartum’da altyapı büyük ölçüde zarar görürken, ordu güçleri Mayıs 2025’te başkentin tamamında kontrolü yeniden ele aldı.