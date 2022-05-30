Petrol
116.24
0.80%
Euro
17.5478
0.80%
Dolar
16.336
0.89%
Altın
972.5
0.75%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
482.413
1.40%
BTXN Coin
12.56
-1.79%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Sudan'da OHAL, 7 ay sonra kaldırıldı

    Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdel Fattah al-Burhan, geçen yıl 25 Ekim 2021'de ilan ettiği olağanüstü hali kaldırdığını açıkladı.
    • 30.05.2022 - 02:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sudan'da OHAL, 7 ay sonra kaldırıldı

    Sudan’da geçtiğimiz yıl yaşanan askeri müdahalenin ardından 25 Ekim 2021’de Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdel Fattah al-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) kararnamesi yayınlamıştı.

    7 aydır süren OHAL kaldırıldı

    Ülkede 7 aydır devam eden OHAL, bugün kaldırıldı. Sudan Egemenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, geçiş döneminde istikrarın sağlanması, diyaloğun verimli ve anlamlı şekilde yapılması için ülke genelindeki olağanüstü halin kaldırıldığı belirtildi.

    Başbakan dahil çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmıştı

    İHA'nın haberine göre; Sudan’da 25 Ekim 2021’de yönetimi ele geçiren askerler OHAL ilanının ardından hükümeti feshetmiş, Başbakan Abdullah Hamduk başta olmak üzere çok sayıda siyasetçiyi gözaltına almıştı.

    Sudan da OHAL, 7 ay sonra kaldırıldı #1


    İlginizi Çekebilir

    Silivri'deki çift, düğünlerine 100 motosikletlik konvoyla gitti
    Yaşam

    Silivri'deki çift, düğünlerine 100 motosikletlik konvoyla gitti

    Erzurum'da haber alınamayan kamyoncu, aracında ölü bulundu
    3. Sayfa

    Erzurum'da haber alınamayan kamyoncu, aracında ölü bulundu

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir