Sudan'da pazar yerine düzenlenen hava saldırısında 43 kişi öldü Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında en az 43 kişi yaşamını yitirdi.

AA

Sudan Doktorlar Sendikası, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalarda başkent Hartum'un güneyindeki bir pazarı hedef alan hava saldırısında 43 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Hartum'un güneyindeki Mayo Mahallesi'nde bu sabah onlarca kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan şiddetli ve kanlı çatışmalar meydana geldi" ifadesine yer verildi.

Mahalledeki Goro pazarına yapılan hava saldırısı sonucu 43 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 55 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hartum Güneyi Acil Durum Odası ise tüm sağlık personeline ve kan bağışçılarına, yaralıların tedavi edildiği bölgedeki Beşair Hastanesi'ne acil gelmeleri çağrısı yaptı.

Çatışan iki taraf birbirini suçluyor

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, "Bugün (HDK'yi kastederek) isyancı milis medyası her zamanki gibi Silahlı Kuvvetler'in Mayo Mahallesi'ndeki sivilleri hedef alan bir saldırı düzenlediğine dair yanıltıcı ve asılsız iddiaları öne sürdü. Silahlı Kuvvetler kendi halkına ateş açamayacaklarını teyit ediyor" denildi.

HDK'nin sınır dışından getirdiği paralı askerleri kullanarak savaştığı belirtilen açıklamada, "Silahlı Kuvvetler profesyonel bir ordu olarak uluslararası insancıl hukuka tamamen bağlı kalarak masum vatandaşlarımızdan ve sivillerden uzakta saldırılarını meşru askeri hedefler olarak isyancıların konuşlandığı noktalara ve üslerine yöneltiyor" ifadesi yer aldı.

HDK ise "Ordu, pazar sabahı Hartum'un güneyindeki Mayo Mahallesi sakinlerine hava saldırısı düzenledi" açıklamasında bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)