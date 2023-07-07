Sudan’daki iç çatışmada 3 milyon kişi yerinden oldu BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi, Sudan’daki iç çatışma sebebiyle yaklaşık 3 milyon insanın çatışmalardan etkilenerek yerinden edildiğini açıkladı.

DHA

Afrika kıtası yine bir iç çatışma ile sarsıldı.

Sudan, bu yeni trajedinin merkezi olurken yine durumdan en çok etkilenen masum siviller oldu.

3 milyon kişi yollara düştü

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi, Sudan’daki iç çatışma sebebiyle yaklaşık 3 milyon insanın yerinden edildiğini duyurdu.

IOM Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi dün yaptığı açıklamada “Uluslararası Göç Örgütü'nün Yerinden Etme İzleme Matrisi'nin (DTM) en son rakamlarına göre, 2.2 milyondan fazla ülke içinde yerinden edilmiş kişiye ek olarak, yaklaşık 700 bin kişi de komşu ülkelere kaçtı” denildi. Çatışmadan kaçan kişilerin yüzde 67’sinin Hartum eyaletinden ve yüzde 33’ünün ise Darfur eyaletinden kaçtığı ifade edildi.

Nüfusun yarısı acil yardıma muhtaç

Yetkililer bölgede gıda, sağlık hizmetlerine erişim ve temel yardım malzemelerinin kritik düzeyde az olduğuna dikkat çekerek ülke dışına kaçan kişilerin, çoğunlukla Mısır, Çad, Güney Sudan, Etiyopya ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ne gittiklerini ifade etti.

IOM bölgedeki insani durumun ciddiyetine dikkat çekip “Şiddetin tırmanmaya devam etmesi, ülkede ve bölgede zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştiriyor. En az 24.7 milyon kişi (Sudan nüfusunun yaklaşık yarısı) acil insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor, bunların üçte biri durumun dramatik bir şekilde kötüleştiği Darfur'da bulunuyor” açıklamasını yaptı.