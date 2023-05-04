Sudan'dan tahliyeler devam ediyor! Türkiye: 2 bin 61 kişi geldi

Sudan'da yaşanan çatışmalar sonucu ortaya çıkan bilanço ağırlaşıyor.
Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmaların ardından onlarca vatandaş hayatını kaybetti.
Bu süreçte Türkiye harekete geçti ve vatandaşlarını Sudan'dan çıkartmak için şartları uygun hale getirdi.
Çatışmalardan 12 eyaletin etkilendiği belirtilerek, 18 eyaletteki hastanelerde 528 ölü ve 4 bin 599 yaralının rapor edildiği bildirildi.
Sudan’da taraflar, 5. kez ilan edilen ateşkesin 2. gününde de çatışmayı sürdürdü.
Tahliyeler sürüyor
Çatışmalar, başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ordu Genel Komutanlığı çevresinde yoğunlaşırken güneydeki diğer mahallelerde de ateşkes ihlal ediliyor.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin organize ettiği tahliye operasyonu ile aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 200 kişi, Hartum’dan otobüslerle Port Sudan’a hareket etti.
Çatışmalar nedeniyle tahliye edilen Filistinliler, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne ulaştı.
İşte tahliye edilen ülkeler
Türkiye: 2 bin 61
Ürdün: 576
Suudi Arabistan: 4 bin 879
Rusya: 200
Pakistan: 1.000
Hindistan: 2 bin 400
Filistin: 250
Çin: Bin 300
Japonya: 53
İran: 65
Azerbaycan: 26
Yemen: 200
Somali: 150
Kuveyt: 25
Irak: 300
Lübnan: 44
Kenya: 500
Güney Afrika: 61
Tanzanya: 206
Uganda: 300
Çad: 200
Gana: 82
Libya: 105
İtalya: 150
Tunus: 46
Moritanya: 120
Fas: 447
İspanya: 100
ABD: 700
Kanada: 400
Fransa: 936
İngiltere: 1.888
Belçika: 1.000
Hollanda: 150
Almanya: 311
İsveç: 160
Mısır: 5 bin 300