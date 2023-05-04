Sudan'dan tahliyeler devam ediyor! Türkiye: 2 bin 61 kişi geldi Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında devam eden çatışma sonrasında ülkede çatışmaların bilançosu ağırlaşırken vatandaşların tahliyesi sürüyor.

AA

Sudan'da yaşanan çatışmalar sonucu ortaya çıkan bilanço ağırlaşıyor.

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmaların ardından onlarca vatandaş hayatını kaybetti.

Bu süreçte Türkiye harekete geçti ve vatandaşlarını Sudan'dan çıkartmak için şartları uygun hale getirdi.

Çatışmalardan 12 eyaletin etkilendiği belirtilerek, 18 eyaletteki hastanelerde 528 ölü ve 4 bin 599 yaralının rapor edildiği bildirildi.

Sudan’da taraflar, 5. kez ilan edilen ateşkesin 2. gününde de çatışmayı sürdürdü.

Tahliyeler sürüyor

Çatışmalar, başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ordu Genel Komutanlığı çevresinde yoğunlaşırken güneydeki diğer mahallelerde de ateşkes ihlal ediliyor.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin organize ettiği tahliye operasyonu ile aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 200 kişi, Hartum’dan otobüslerle Port Sudan’a hareket etti.

Çatışmalar nedeniyle tahliye edilen Filistinliler, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne ulaştı.

İşte tahliye edilen ülkeler

Türkiye: 2 bin 61

Ürdün: 576

Suudi Arabistan: 4 bin 879

Rusya: 200

Pakistan: 1.000

Hindistan: 2 bin 400

Filistin: 250

Çin: Bin 300

Japonya: 53

İran: 65

Azerbaycan: 26

Yemen: 200

Somali: 150

Kuveyt: 25

Irak: 300

Lübnan: 44

Kenya: 500

Güney Afrika: 61

Tanzanya: 206

Uganda: 300

Çad: 200

Gana: 82

Libya: 105

İtalya: 150

Tunus: 46

Moritanya: 120

Fas: 447

İspanya: 100

ABD: 700

Kanada: 400

Fransa: 936

İngiltere: 1.888

Belçika: 1.000

Hollanda: 150

Almanya: 311

İsveç: 160

Mısır: 5 bin 300