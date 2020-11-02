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    Sukavuşan’a Azerbaycan bayrağı diken asker şehit düştü

    Azerbaycan bayrağını Ermenistan işgalinden kurtarılan Sukavuşan kentine çeken Azerbaycan askeri İlkin Ferzeliyev'in Terter'deki baba ocağına şehit haberi ulaştı.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 16:08
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 16:23
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    Sukavuşan’a Azerbaycan bayrağı diken asker şehit düştü

    Azerbaycan'ın 4 Ekim'de Ermenistan’ın işgal ettiği topraklara yönelik yürüttüğü operasyonlar neticesinde işgal altından kurtarılan Sukavuşan'a Azerbaycan bayrağı diken İlkin Ferzeliyev'in şehit düştüğü açıklandı.

    "LÜTFEN HAYATTA KAL"

    Şehidin babası Azad Ferzeliyev, oğlu İlkin’in bayrağı dikmeden önce son konuşmasını anlatarak, "Oğlumla konuştuğumda tek söylediğim şuydu, bayrağı dik İlkin, ama lütfen hayatta kal, şehit yoldaşlarının kanını yerde bırakma.” dedi.

    Ferzeliyev, “Oğullarımız şimdi kaybettiğimiz toprakları iade ediyor. Sanki alnımızdaki o izi siliyorlar. Şehit haberini duydum ama babalık duyguları bana oğlumun yaşadığını söylüyor." diye konuştu.

    bayrak

    Sukavuşan’a Azerbaycan bayrağı dikildi VİDEO

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