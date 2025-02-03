Suriye Cumhurbaşkanlığı'na ait resmi X hesap askıya alındı

Haber Merkezi

Kısa sürede dünyanın en zengin insanları listesine adını altın harflerle yazdıran iş insanı Elon Musk, sosyal medyada linç ediliyor.

Tesla ve SpaceX gibi dev firmaların sahibi olan Musk'ın bir diğer platformu X, Suriye Cumhurbaşkanlığı'na ait resmi hesabı herhangi bir açıklama yapmadan askıya aldı.

SEBEBİ AÇIKLANMADI

Platform yetkililerinden kararın gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak söz konusu karar, Suriye'nin yeni yönetimine yönelik bir sansür olarak yorumlandı.

"SEBEBİ POLİTİK"

Suriye yönetimi tarafından askıya alma kararın politik ve taraflı bir yaklaşımın sonucu olduğu öne sürülürken, bazı analistler ise X'in bu hamlesinin Batı ülkelerinin Şam yönetimi üzerindeki baskısının bir yansıması olabileceğini ifade etti.

"SANSÜRE KARŞIYIM" DEMİŞTİ

Yaşananlar sonrası özellikle Suriyeliler, Elon Musk'a karşı bir linç kampanyası başlattı.

Elon Musk, daha önce sansüre karşı olduğunu belirtmişti. Bu nedenle, Suriye Cumhurbaşkanlığı hesabının askıya alınması, Musk'ın önceki söylemleriyle çelişkili bir durum olarak değerlendiriliyor.