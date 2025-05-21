Suriye Dışişleri Bakanı'ndan AB Yüksek Temsilcisi Kallas'a telefon

İHA

ABD'nin ardından Avrupa Birliği'nin de yaptırımları kaldırmasının ardından Suriye için yeni dönemin kapıları tamamen açıldı..

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

AB’nin Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları tamamen kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Şeybani, AB tarafından alınan yaptırımları kaldırma kararının, Suriye ile Avrupa arasındaki iş birliğini güçlendirme ve bölgede istikrarı destekleme yönündeki samimi isteğin olumlu bir göstergesi olduğunu kaydetti.

OLUMLU BİR GÖSTERGE

İki taraf arasında siyasi, insani ve ekonomik alanlarda ortak adımlar atılması, koordinasyonun artırılması ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesi yönünde mutabık kalındığı aktarılan açıklamada, “Taraflar ayrıca erken toparlanma planları ve yeniden imar sürecine ilişkin yakın iş birliğinin önemine değinerek, temel ihtiyaçlara etkin şekilde yanıt verilmesi ve altyapının desteklenmesi konusunda birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, AB ile Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi komşu ülkeler ile ilgili uluslararası kurumlarla iş birliği içinde Suriyeli mültecilerin onurlu ve gönüllü dönüşlerine yönelik planların başlatılması konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu da bildirildi.