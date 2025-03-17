Suriye geçici hükümeti ilk kez AB yardım konferansına katılacak

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Esad rejiminin kanlı çöküşünün ardından Suriye’deki geçici hükümet, özgürleşme yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Rejim karşıtı direnişin zaferi, sadece iç siyasette değil, dış ilişkilerde de yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti.

Suriye’nin yeni yönetimi, özellikle AB ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye başladı; yıllar sonra Avrupa Birliği, Suriye’nin geçici hükümetiyle üst düzey temas kurarak diplomatik alanda önemli bir adım attı.

GEÇİCİ HÜKÜMET AB KONFERANSINA KATILACAK

Aynı zamanda, Suriye’ye yönelik uygulanan yaptırımların birer birer kaldırılması, ülkenin yeniden uluslararası alanda yer edinme çabalarını hızlandırdı.

Şimdi, bu diplomatik iyileşmenin zirve noktası olarak Suriye'nin geçici hükümeti, ilk kez AB’nin düzenlediği yardım konferansına katılıyor.

YARDIM VE KALKINMA PROJELERİ MASAYA YATIRILACAK

Konferansta, Suriye’ye yönelik insani yardım ve kalkınma projeleri ele alınacak.

ESAD YÖNETİMİ HİÇ DAVET EDİLMEMİŞTİ

2017'den beri Avrupa Birliği'nin (AB) ev sahipliğinde düzenlenen konferansa, 2011'de başlayan iç savaştaki acımasız eylemleri nedeniyle Esad yönetimindeki Suriye hiç çağrılmamıştı.

AB yetkilileri, Esad'ın aralık ayında devrilmesinin ardından bu ay Suriye'nin yeni yöneticileri ve Esad yanlılarını karşı karşıya getiren kanlı şiddet olaylarına ilişkin endişelerine rağmen konferansı yeni bir başlangıç olarak kullanmayı umuyorlar.

"ZORLUKLARIN HAD SAFHADA OLDUĞU BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Suriye'nin kıyı bölgelerinde son günlerde yaşanan şiddet dalgasının da gözler önüne serdiği üzere, Suriye için ihtiyaç ve zorlukların had safhada olduğu bir dönemden geçiyoruz." dedi.

ONLARCA ÜST DÜZEY İSİM KATILACAK

Suriye'yi Dışişleri Bakanı Asaad Hassan el Shibani'nin temsil edeceği etkinliğe, onlarca Avrupa ve Arap ülkesinin bakanları ve uluslararası örgütlerin temsilcileri katılacak.

AB yetkilileri, ABD'nin Başkan Donald Trump yönetimi altında insani yardım ve kalkınma programlarında büyük çaplı kesintiler yapması nedeniyle bu konferansın özellikle önemli olduğunu belirtiyorlar.

SURİYE'DE 1.6 MİLYON KİŞİ İNSANİ YARDIMA MUHTAÇ

Geçen yıl gerçekleşen konferansta 7.5 milyar euroluk hibe ve kredi taahhüdünde bulunulmuş, AB ise 2024 ve 2025 yılları için 2.12 milyar euro ayırmayı taahhüt etmişti.

AB'ye göre Suriye'de yaklaşık 16.5 milyon kişi insani yardıma, 12.9 milyon kişi de gıda desteğine muhtaç.