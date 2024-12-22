Suriye Halep'te konser eğlencesi: Suriyeliler akın etti

AA

Suriye'de 61 yıllık kanlı rejimin düşüşünün ardından sevinç kutlamaları sürüyor.

Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesiyle başlayan "Özgür Suriye" kutlamaları, ülkenin dört bir yanına yayıldı.

Londra merkezli insani yardım kuruluşu Syria Relief, Halep'te moral konseri düzenledi.

KONSERE AKIN ETTİLER

Moral konserini duyan binlerce Suriyeli etkinlik alanına akın etti.

Syria Relief'in organize ettiği ve Suriyeli ünlü sanatçı Yahya Havva'nın sahne aldığı Halep'teki konser, yaklaşık dört saat sürdü.

DEVRİM VE DİRENİŞ MARŞLARI SÖYLENDİ

Binlerce kişinin katıldığı konserde insanlar doyasıyla eğlenirken "devrim" ve "direniş" marşları ve şarkılar söylendi.

Olaysız sona eren konser renkli görüntülere sahne olurken meydanda Suriye bayrakları dalgalandırıldı.