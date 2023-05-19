Suriye Lideri Beşar Esad yıllar sonra ilk uluslararası zirvesine katılacak Suriye lider Beşar Esad, ülkesinde patlak veren iç savaş sebebiyle ihraç edildiği Arap Birliği Zirvesi’ne bugün katılıyor. Esad'ın zirvede, ülkesine yatırım yapılmasını isteyeceği konuşuluyor.

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Bugün 12 yılın ardından bir ilk yaşanacak...

Suriye lideri Beşar Esad, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bugün düzelenecek 32. Arap Birliği zirvesine katılacak.

Suriye’nin üyeliği, Esad’ın kendi halkına kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle 16 Kasım 2011’de Kahire’deki dışişleri bakanları toplantısında askıya alınmıştı.

Ülkenin koltuğu 24 Mart 2013’te Doha’daki zirvede Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’na verilmişti.

Tüm çalışmalara katılımın önü açıldı

14 Nisan’da Cidde, 1 Mayıs’ta Amman’da yapılan ön müzakerelerin ardından 7 Mayıs’ta Kahire’de düzenlenen dışişleri bakanları toplantısında Suriye’nin Arap Birliği Meclisi’nin yanı sıra tüm kurumsal çalışmalara katılımının önü açıldı.

Sadece Rusya ve İran'a gitti

Kamuoyunda pek görünmeyen Esad, resmi olarak sadece müttefikleri Rusya ve İran'a ziyaretlerde bulunmuştu.

2018 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye ile normalleşme yoluna giren ilk ülke olmuştu.

Arap Birliği zirvesinde bir konuşma yapması beklenen Esad'ın, kasım ayı sonunda ise Batılı hükümet ve devlet başkanlarının da yer aldığı bir zirvede yer alması oldukça muhtemel.

Dünya İklim Konferansı'na davet edildi

ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılması beklenen Dubai'deki Dünya İklim Konferansı'na Esad da davet edildi.