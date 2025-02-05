İHA

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi yıkıldı.

Sadece Suriye halkı değil, ekonomi de Esad rejiminin çökmesinin ardından rahat nefes almaya başladı.



Suriye lirası, dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor.

ŞAM SOKAKLARI CANLANDI

Döviz alım satımındaki yasağın kalkmasının ardından dolar ve Türk Lirası'nın kullanımının arttığı başkent Şam'da sarraflar, sokaklarda para bozuyor.

"ESAD'IN HAPİSHANESİ'NDEN KURTULDUM, ŞİMDİ TİCARET YAPIYORUM"

2011 yılında başlayan iç savaşın sona ermesiyle ülkesine dönen Suriyeliler, Türkiye'den ve diğer ülkelerden getirdikleri dövizleri bozduruyor.

Suriyeli sokak sarrafı Ahmed Muhammed yaptığı açıklamada, "Rejim ilk çöktüğünde 1 dolar, 16 bin Suriye lirasına denk geliyordu. Sonra 13 bin Suriye lirasına denk geldi. Şu anda ise 1 doları 7 bin 500 Suriye parası olarak bozuyoruz. 2004'te Esad rejimi tarafından hapishaneye atıldım ve çok para harcayarak kendimi kurtardım şu anda da sokakta sarraflık yapıyorum." şeklinde konuştu.

"DAHA ÖNCE DOLAR BULUNDURANLAR TUTUKLANIYORDU"

Rejimin devrilmesiyle birlikte ülkedeki yabancı para yasağının kalktığını ifade eden sarraf Ahmed el Ahmed ise "Daha önce 100 dolarla yakalanan bir vatandaş olursa hemen tutuklanıyordu ama rejimin çökmesiyle böyle bir şey kalmadı." dedi.