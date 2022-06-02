Suriye Milli Ordusu'ndan askeri tatbikat

Türkiye'nin Tel Rıfat ve Münbiç'e sınır ötesi harekat hazırlığının ardından Suriye Milli Ordusu, 2 bin askerin katılımıyla tatbikat gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'de planlanan yeni harekatı duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili dün yine açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, güney sınırları boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararının yeni bir safhasına geçtiklerini söylerek, "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız." dedi.

Bu gelişmenin ardından Suriye'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sınır ötesi harekat açıklamasının ardından Suriye'den askeri tatbikat

Suriye Milli Ordusu (SMO), 2 bin mensubunun katılımıyla Suriye'nin kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

SMO 2. Kolordu Özel Kuvvetleri tarafından icra edilen tatbikatta, 2 bin SMO unsuru ve 150 askeri araç yer aldı.

Suriye Milli Ordusu askeri tatbikat yaptı VİDEO



Zırhlı araçlar da yer aldı

SMO tarafından üretilen zırhlı araçların da yer aldığı tatbikata, Suriye muhalefetinin Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Hasan Hamadi, Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir ve SMO komutanları katıldı.

Tank atışları, keşif uçuşları...

Havan mermisi, roketatar, ısı güdümlü füze ve uçaksavar mermilerin kullanıldığı tatbikatta tank atışları yapıldı, SMO tarafından üretilen İHA da keşif uçuşu yaptı.

AA'nın aktardığına göre Tatbikatta temsili olarak hazırlanan örgüt mevzilerine yönelik saldırılar gerçekleştirilerek bu mevziler SMO özel kuvvetler unsurlarınca terörden arındırıldı.