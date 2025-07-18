Suriye ordusu Süveyda kentinde konuşlandırılacak

Süveyda’da Dürzi-Bedevi çatışması büyüyor....

İki gün önce İsrail’in hava saldırılarıyla gerilimi tırmandırdığı Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde, Dürzi gruplarla Bedevi Arap aşiretleri arasında çıkan çatışmalar yeniden şiddetlendi.

Dürzi nüfusun yoğunlukta olduğu bölgede, Suriye güvenlik güçleriyle yerel silahlı gruplar arasında yaşanan gerilim sırasında İsrail, başkent Şam’a hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL TEKRAR SALDIRDI

Ardından bölgede ateşkes ilan edilse de Dürzi gruplar, çok sayıda Bedevi Arap aileyi evlerinden zorla çıkardı, bazı evler yakıldı.

Bu olaylar sonrası akşam saatlerinde taraflar yeniden silahlı çatışmaya girdi.

İsrail savaş uçakları da bu sırada Bedevi grupları hedef aldı.

İSRAİL ORDUSU DEVREYE ALINIYOR

Ateşkesin ardından Suriye ordusu, Süveyda kentinden tamamen çekilmişti.

Ancak İsrail'in tekrar sahaya inmesinin ardından Suriye yönetimi yeni bir karar aldı.

Artan gerilim sonrası Suriye İçişleri Bakanlığı, Süveyda’da düzeni sağlamak, çatışmayı bastırmak için orduyu konuşlandırmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Duyurunun ardından bir grup askerin bölgeye doğru ilerlediği bildirildi.