Süveyda'da çatışma: Arap aşiretler seferberlik ilan etti

Gazze'de soykırım yapan İsrail, Orta Doğu'da istikrarı tehdit etmeye devam ediyor..

Filistin'in ardından sırayla Lübnan'a ve İran'a saldıran İsrail'in son durağı ise Suriye oldu.

Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilini kontrol altına almaya çalışan Suriye güvenlik güçleriyle silahlı yerel gruplar arasındaki çatışmaları fırsat bilen İsrail, Şam'a saldırdı.

Yapılan görüşmeler neticesinde Dürziler ile Suriye yönetimi arasında her ne kadar ateşkes sağlanmış olsa da İsrail, Suriye'yi karıştırmaya devam ediyor..

BEDEVİLER ZORLA EVLERİNDEN ÇIKARILDI

Ateşkese rağmen Süveyda'da yerel silahlı gruplar, çok sayıda Bedevi Arap aileyi silah zoruyla yerlerinden çıkarmaya başlarken, pek çok aile de endişeyle evlerinden ayrıldı.

Süveyda'da Dürzilerin, Arap Bedevilere ait bazı evleri yaktığı görüldü.

YENİDEN ÇATIŞMA ÇIKTI

Yerel silahlı grupların çok sayıda Bedevi Arap aileyi silah zoruyla yerlerinden çıkarması, bazılarını öldürüp ve yaralamasıyla artan tansiyon, dün akşama doğru silahlı çatışmaya dönüştü.

İSRAİL BEDEVİLERİ HEDEF ALDI

Ateşkesin ardından Dürzi ve Bedevi Araplar arasında yeniden çıkan çatışmada, İsrail uçakları da Bedevi grupları hedef aldı.

AŞİRETLER SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Bunun üzerine aşiretler harekete geçti.

Suudi Arabistan merkezli ve Arapça yayın yapan Al Hadath'ın kaynakları, Suriyeli aşiretlerin yaşanan gelişmeler ve Bedevi gruplara yapılanların ardından genel seferberlik ilan ettiğini duyurdu.

ARAP KAHVESİNİ DÖKÜP YEMİN ETTİLER

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Bedevi Araplar Konseyi silahlarıyla yaptığı paylaşımda, "Süveyda'nın tamamı kurtarılıncaya kadar tek bir fincan Arap kahvesi bile içmeyeceklerine dair yemin etti." ifadelerini kullanarak ellerindeki cezvelerdeki kahveyi döktü.

50 BİNDEN FAZLA SAVAŞÇI SÜVEYDA'DA

Öte yandan Doğu Suriye, Halep ve kırsalından 50 binden fazla savaşçı, Dürzi nüfusun ağırlıkta olduğu Süveyda'ya ulaştı.

SURİYE CUMHURBAŞKANLIĞI: İSRAİL'İN MÜDAHALESİ DAHA FAZLA KAOSA YOL AÇACAK

Öte yandan Suriye devlet haber ajansı SANA, hükümet güçlerinin geri çekilmesinden sonra Süveyda çevresine düzenlenen ilk İsrail saldırısını da bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda’daki Dürzi savaşçıları ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Hükümet birliklerinin çekilmesine neden olan bu ateşkesin bozulduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı yaptığı açıklamada, "yasadışı güçlerin", sivillere karşı "korkunç şiddet" uygulayarak anlaşmayı ihlal ettiğini" savundu.

Ayrıca, "Suriye'nin iç işlerine yönelik İsrail’in devam eden açık müdahalesinin yalnızca daha fazla kaosa, yıkıma ve bölgesel durumun daha da karmaşıklaşmasına yol açacağı" uyarısında bulundu.