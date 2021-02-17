Suriye rejimi ile İsrail arasında esir takası

Suriye rejimi ile İsrail arasında esir takası

Esad rejimine bağlı haber ajansı SANA, İsrail'de tutulan iki Suriye uyruklu vatandaşın, yanlışlıkla ülkeye giren İsrailli bir kadın karşılığında serbest bırakılacağını duyurdu.

Rusya'nın arabuluculuğuyla, Suriye'deki rejim ile İsrail arasında esir takasının yapılmaya başlandığı bildirildi.

İLK TAKAS YAPILDI

Suriye'deki rejimin haber ajansı SANA, İsrail'de tutulan iki Suriye uyruklu vatandaşın, yanlışlıkla ülkeye giren İsrailli bir kadının serbest bırakılması karşılığında serbest bırakılacağını duyurdu.

Rejimin haber ajansı SANA tarafından aktarılan habere göre, söz konusu anlaşmanın Rusya aracılığıyla gerçekleştiği belirtildi.

Öte yandan, İsrail’in serbest bırakacağı Suriye vatandaşlarından biri olan Nihal el Makt’ın erkek kardeşinin de geçen yıl, Rusya arabuluculuğunda takas yoluyla serbest bırakıldı kaydedildi.