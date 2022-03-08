Suriye saldırılarında kayıp yaşayan annelerin acısı dinmiyor

Esad rejiminin saldırılarında çocuklarını kaybeden anneler, evlatlarının acısıyla yaşamlarını sürdürürken geride kalan yetim torunlarına bakmaya çalışıyor.

İç savaşın 11 yılı aşkın süredir devam ettiği Suriye'de, Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Rejim saldırıları on binlerce kadını eşsiz, çocuksuz, yersiz ve yurtsuz bıraktı.

Rejimin iki yıl önceki saldırılarında bir oğlunu kaybeden 60 yaşındaki Hamide Yasin, o günden bu yana hasret çekiyor.

"OĞLUM 2 KEZ ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ"

Oğlunu kaybettikten sonra da saldırıların devam etmesi nedeniyle İdlib'in Maaratunnuman ilçesinden göç ederek bir kampa sığınan Yasin, gelini ve 3 torunuyla yaşam mücadelesi veriyor. Herhangi bir gelir kaynakları olmayan aile yardımlarla yaşama tutunmaya çalışıyor.

Hamide Yasin, "Dünya Kadınlar Günü" vesilesiyle yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki oğlu Halit'in, Esad rejiminin iki yıl önce Marattunnuman'a düzenlediği saldırılarında hayatını kaybettiğini söyledi. Oğlunun rejim saldırılarında 2 kez ölümden kurtulduğunu belirten Yasin, "Oğlum, üçüncü seferde yaşamını yitirdi." dedi.

"SURİYELİ ANNELER ZOR ŞARTLARDA YAŞIYOR"

Halit'in ölüm haberini aldıktan sonra nefesinin kesildiğini ifade eden Yasin, "Suriyeli anneler olarak zorlu şartlarda yaşıyoruz. Sürekli göç etmek zorunda kalıyoruz. Çoğumuz çadırlarda yaşıyor." diye konuştu.

"TORUNLARIM İÇİN YAŞIYORUM"

3 çocuğunu kaybeden 68 yaşındaki Amira İzzettin de torunlarının geçimlerini sağlamak için elbise dikiyor. İlerleyen yaşına rağmen torunlarına bakmak için çalışmak zorunda olan İzzettin, "Torunlarım ve gelinimle birlikte elbise tezgahından kazandığım parayla yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

Torunlarından birinin zihinsel engelli olduğunu söyleyen İzzettin, "Çocuklarım öldükten sonra ben de ölüp cennete gitmek istiyorum. Tek isteğim torunlarımın güzel bir yaşam sürmesi." ifadelerini kullandı.

İDLİB'DE SON DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esad rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı. Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi.

Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.