Suriye, savaş sonrası ilk uluslararası SWIFT banka transferini gerçekleştirdi

Suriye, 2011 yılında başlayan iç savaş ve sonrasındaki uluslararası yaptırımlar nedeniyle finansal izolasyona uğradı.

Batılı ülkeler, Beşar Esad rejiminin sert müdahaleleri sonrası Suriye'yi uluslararası finans sisteminden dışladı.

Bu durum, ülkenin ekonomik yapısını derinden etkileyerek, resmi banka işlemlerinin büyük ölçüde durmasına yol açtı.

SAVAŞ SONRASI SWİFT ÜZERİNDEN İLK ULUSLARARASI SWIFT İŞLEMİ

Ancak Esad rejiminin düşmesi ve Suriye'de kalkınma hareketinin başlatılması ile, ülkenin küresel finans sistemine yeniden entegre olma çabaları meyve vermeye başladı.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husrieh, 18 Haziran 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, ülkenin ilk doğrudan uluslararası banka transferini SWIFT sistemi üzerinden gerçekleştirdiğini duyurdu.

KÜRESEL FİNANS SİSTEMİNE YENİDEN ENTEGRASYONDA ÖNEMLİ ADIM"

İşlem, Suriye'nin bir bankası ile İtalya'daki bir banka arasında ticari bir faaliyet kapsamında gerçekleştirildi.

Husrieh, bu gelişmeyi "Ülkemizin küresel finans sistemine yeniden entegrasyonunda önemli bir kilometre taşı" olarak nitelendirdi.

ULUSLARARASI TİCARET KOLAYLAŞACAK

Bu adım, Suriye'nin savaş sonrası ekonomik toparlanma sürecinde kritik bir öneme sahip.

SWIFT sistemi üzerinden gerçekleştirilen bu ilk doğrudan işlem, ülkenin uluslararası ticaretini kolaylaştıracak, yatırımcı güvenini artıracak ve finansal şeffaflığı destekleyecek. Ayrıca, uzun yıllardır devam eden finansal izolasyonun sona ermesi, Suriye'nin yeniden küresel ekonomiye entegrasyonunun önünü açıyor.

Suriye'nin bu alandaki ilerlemesi, ABD'nin Mayıs 2025'te açıkladığı yaptırım hafifletme kararları ve yeni hükümetin ekonomik reformlarıyla paralel bir gelişim gösteriyor. Bu reformlar, ülkenin kalkınma ve yeniden yapılanma süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.