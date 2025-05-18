Suriye'nin yeni paralarını BAE ve Almanya basacak

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Suriye’de Esad sonrası dönemde normalleşme adımları hız kazanırken, ekonomi alanında dikkat çeken bir değişikliğe daha gidiliyor.

Diplomatik ilişkilerdeki iyileşmeye paralel olarak birçok alanda reform sürecine giren Suriye, bu kez ulusal para birimi olan Suriye lirasının yeniden tasarlanması ve basımı konusunda önemli bir adım atıyor.

YENİ PARALAR BAE VE ALMANYA'DA BASILACAK

Reuters’a konuşan üç kaynağa göre, yeni yönetim para basımında yıllardır süren Rusya’ya bağımlılığı sona erdirerek yeni banknotlar için BAE ve Almanya’ya yönelecek.

Bu karar, ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımları kaldırmasının ardından oluşan yeni fırsatların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

ESAD'IN YÜZÜ PARALARDAN KALKACAK

Yeni tasarlanan banknotlarda, devrik lider Beşar Esad’ın yüzü kaldırılacak.

Savaş yıllarında Avrupa Birliği’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Avrupa’yla para basım anlaşması iptal edilmişti ve bu görev Rusya’ya verilmişti.

Ancak Suriye’nin yeni yönetimi, bu bağımlılığı sona erdirme niyetinde.

RESMİ BİR ANLAŞMAYA VARILMADI

BAE merkezli Oumolat firması ile ileri düzeyde görüşmeler yürütüldüğü, Suriye Merkez Bankası Başkanı ile Maliye Bakanı’nın bu ay başında BAE’ye gerçekleştirdiği ziyarette şirketi yerinde incelediği aktarıldı.

Almanya’da ise devlet destekli Bundesdruckerei ve özel şirket Giesecke+Devrient’in ilgi gösterdiği, ancak bu ülkede henüz resmi bir anlaşmaya varılmadığı bildirildi.

Bu gelişmelerin öncesinde Avrupa Birliği, Şubat ayında Suriye'nin finans sektörüne yönelik bazı yaptırımları askıya almış ve para basımına özel izin vermişti. Bu da Almanya ile yapılan temasları mümkün kıldı.

800 MİLYON DOLARLIK ÖN ANLAŞMA İMZALANDI

Suriye’nin BAE ile ilişkileri sadece para basımıyla sınırlı değil. Perşembe günü, BAE merkezli lojistik devi DP World ile Tartus Limanı'nın geliştirilmesi için 800 milyon dolarlık ön anlaşma imzalandı.

Bu, ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta başında sürpriz bir şekilde açıkladığı yaptırım kaldırma kararının ardından yapılan ilk büyük ekonomik anlaşma oldu.