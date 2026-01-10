Suriye, YPG/SDG operasyonlarına ilişkin son durumu paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan 'son durum' açıklaması...

Bakanlık, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

OPERASYONLAR "YAVAŞ VE SON DERECE DİKKATLİ SÜRÜYOR" VURGUSU

Terör örgütü YPG/SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtilen açıklamada, bu nedenle Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların, mahalle sakinlerinin zarar görmemesi için "yavaş ve son derece dikkatli şekilde" sürdüğü duyuruldu.

Açıklamada, Şeyh Maksud'ta yürütülen tarama faaliyetleri sırasında terör örgütüne ait bazı ağır ve orta çaplı silahların ele geçirildiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA NOKTADA KONTROL SAĞLANDI

Öte yandan sahadaki muhabirlerin aktardığına göre, Suriye ordusu ile terör örgütü unsurları arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Suriye güçlerinin, Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütüne ait çok sayıda noktada kontrolü sağladığı bildirildi.