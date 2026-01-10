Suriye, YPG/SDG operasyonlarına ilişkin son durumu paylaştı

- Suriye Savunma Bakanlığı, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde YPG/SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle operasyonların dikkatle sürdüğünü açıkladı.
- Şeyh Maksud'ta ele geçirilen silahların yanı sıra, Suriye güçlerinin birçok noktada kontrol sağladığı belirtildi.
- Suriye ordusu ile terör örgütü unsurları arasındaki çatışmaların devam ettiği bildirildi.
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan 'son durum' açıklaması...
Bakanlık, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
OPERASYONLAR "YAVAŞ VE SON DERECE DİKKATLİ SÜRÜYOR" VURGUSU
Terör örgütü YPG/SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtilen açıklamada, bu nedenle Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların, mahalle sakinlerinin zarar görmemesi için "yavaş ve son derece dikkatli şekilde" sürdüğü duyuruldu.
Açıklamada, Şeyh Maksud'ta yürütülen tarama faaliyetleri sırasında terör örgütüne ait bazı ağır ve orta çaplı silahların ele geçirildiği bildirildi.
ÇOK SAYIDA NOKTADA KONTROL SAĞLANDI
Öte yandan sahadaki muhabirlerin aktardığına göre, Suriye ordusu ile terör örgütü unsurları arasındaki çatışmalar devam ediyor.
Suriye güçlerinin, Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütüne ait çok sayıda noktada kontrolü sağladığı bildirildi.