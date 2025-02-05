Suriye'de 111 yıllık Türk Şehitliği'ne ziyaretçi akını

İHA

Suriye'nin başkenti Şam, Türk havacılık tarihinin önemli bir anısına ev sahipliği yapıyor.

Emevi Camii'nin arkasında, Selahaddin Eyyubi Türbesi'nin yanındaki mezarlık, Türk havacılık tarihinin ilk şehitlerinin defnedildiği yer olarak biliniyor.

111 YILLIK EMANET

Osmanlı Devleti döneminde 1914 yılında ilk kez İstanbul'dan Kahire'ye 2 bin 515 kilometrelik uçuşu gerçekleştirmek üzere çıktıkları yolda hayatını kaybeden Türk subayları Pilot Yüzbaşı Fethi, Üsteğmen Sadık ve Üsteğmen Nuri, Türk havacılık tarihinin ilk şehitleri olarak bu mezarlığa defnedildi.

111 yıldır bölgede bulunan mezarlıkta, 2011 yılında başlayan iç savaşın sona erdiği aralık ayından bu yana ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

ŞEHİTLERE DUA ETTİ

Şehitliğe gelerek dua ettiğini ifade eden Ali Bakranlı, "Burası Şam'da Emevi Camii'nde bulunan Selahattin Eyyubi bahçesindeki ilk Türk Hava Şehitleri Anıtı. Burada 3 Türk şehidi bulunuyor. Ben de geldim duamı ettim, Fatiha okudum." dedi.