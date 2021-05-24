Cerablus ilçe merkezinde, bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Terör örgütlerinin kol gezdiği Suriye topraklarında, sivilleri hedef alan bombalı saldırıların sonu gelmiyor.

Son olarak, Cerablus ilçesinde bir motosiklete bomba yerleştirildi. Bomba yüklü motosiklet, seyir halindeyken bir anda patladı.

Motosiklet şoförü dahil olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

KAMERAYA YANSIDI

Patlama anları, bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletin seyir halindeyken yolda yürüyen bir yayanın yanından geçerken bir anda alev aldığı görüldü.

Suriye’de bomba yüklü motosikletin patlama anları kamerada VİDEO



EKİPLER SEVK EDİLDİ

Patlamanın ardında bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi.

Ekipler, cesetleri yoldan kaldırdı.

Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, bombanın PKK/YPG tarafından motosiklete yerleştirildiği düşünülüyor.