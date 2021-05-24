Euro
10.261
0.02%
Dolar
8.399
-0.19%
Altın
507.4
-0.33%
Borsa
1.447
-0.33%
Bitcoin
320.380
12.61%
EXEN Coin
40.83
5.44%
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Suriye’de bomba yüklü motosikletin patlama anları kamerada

    Cerablus ilçe merkezinde, bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 24.05.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 16:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suriye’de bomba yüklü motosikletin patlama anları kamerada

    Terör örgütlerinin kol gezdiği Suriye topraklarında, sivilleri hedef alan bombalı saldırıların sonu gelmiyor.

    Son olarak, Cerablus ilçesinde bir motosiklete bomba yerleştirildi. Bomba yüklü motosiklet, seyir halindeyken bir anda patladı.

    Motosiklet şoförü dahil olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

    KAMERAYA YANSIDI

    Patlama anları, bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde, motosikletin seyir halindeyken yolda yürüyen bir yayanın yanından geçerken bir anda alev aldığı görüldü.

    Suriye’de bomba yüklü motosikletin patlama anları kamerada VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Patlamanın ardında bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi.

    Ekipler, cesetleri yoldan kaldırdı.

    Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, bombanın PKK/YPG tarafından motosiklete yerleştirildiği düşünülüyor.

    Suriye’de bomba yüklü motosikletin patlama anları kamerada #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir