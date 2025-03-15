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Özel Haber

Esad rejiminin düştüğü Suriye'de, yeni yönetimin özgürlükçü ve insancıl yaklaşımıyla huzur havası hakim...

Kanlı rejim döneminde sokağa bile çıkmaya korkan Suriyeliler, Suriye Devrimi’nin 14. yıl dönümünü her birlikte kutladı.

Ahmed eş-Şara yönetimindeki yeni hükümet ise, Suriye Devrimi’nin 14. yıl dönümünü kutlamak amacıyla başkent Şam’daki Emevi Meydanı’nda anlamlı bir etkinlik düzenledi.

HELİKOPTERLER İLE GÜL DAĞITILDI

Suriye’ye ait helikopterler, meydanda toplanan halkın üzerine gül yaprakları bırakarak devrimin bu önemli yıldönümünü kutladı.

Yıllarca çatışma ve yıkımın sembolü olan helikopterlerin, bu kez barış ve umut mesajıyla gökyüzünde süzülmesi, halk arasında büyük bir coşku yarattı.

EMEVİ MEYDANI'NDA COŞKU HAKİM

Emevi Meydanı, devrimin zaferle sonuçlanmasının ardından halkın bir araya geldiği önemli bir toplanma noktası haline gelmişti ve bu etkinlik, yeni Suriye’nin geleceğe dönük umutlarını yansıtan bir sahne oldu.

SURİYE DEVRİMİ

Suriye Devrimi, 15 Mart 2011 tarihinde başlayan ve Arap Baharı’nın bir parçası olarak ortaya çıkan halk hareketleriyle şekillenmiştir.

İlk olarak Deraa kentinde, demokratik reform talepleriyle sokağa çıkan halka güvenlik güçlerinin sert müdahalesi, protestoların ülke geneline yayılmasına neden oldu.

Gösteriler, özgürlük, insan hakları ve Beşşar Esad rejiminin sona ermesi talepleriyle büyüyerek kısa sürede bir iç savaşa dönüştü. Esad rejimi, halkın taleplerine şiddet ve baskıyla karşılık verirken, muhalif gruplar da zamanla silahlanarak rejime karşı mücadele başlattı.

ESAD İKTİDARI SONA ERDİ

2011’den 2024’e kadar süren bu süreçte, Suriye’de milyonlarca insan yerinden edildi, yüz binlerce kişi hayatını kaybetti ve ülke harabeye döndü.

Muhalif gruplar arasında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gibi yapılar ortaya çıkarken, zamanla Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) gibi daha organize ve etkili gruplar ön plana geçti.

2024’ün sonlarında, HTŞ liderliğinde muhalifler, Halep ve Şam’ı ele geçirerek Esad rejimini devirdi. 8 Aralık 2024’te Şam’ın düşmesiyle Esad Rusya’ya kaçtı ve böylece 61 yıllık Baas Partisi iktidarı sona erdi.