Suriye'de geçtiğimiz aylarda yaşanan tarihi anlarda, muhaliflerin başarılı ilerleyişi ile 61 yıllık Baas rejimi devrildi.

Esad'ın da Rusya'ya sığınmasıyla birlikte ülke yeni bir sürece girdi.

Bu kapsamda tarıma elverişli topraklarda da yeniden üretim başladı.

YENİDEN ÜRÜN YETİŞTİRİLMEYE BAŞLANDI

Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Zabadani ilçesinde yaşayan çiftçiler, topraklarında yeniden ürün yetiştirmeye başlarken, rejim askerlerinin ısınmak için kestiği meyve ağaçlarının yerine de yeni fidanlar dikti.

"ESAD REJİMİ AĞAÇLARI DAHİ KESTİ, ŞİMDİ İSE YENİDEN DİKİYORUZ"

Suriyeli çiftçi Abdulkerim Hüseyin İjdid, sürece ilişkin şöyle konuştu:

Esad rejimi burada hiçbir şeyimizi bırakmadı. Her şeyimizi aldı, ağaçları dahi kesti. Şimdi ise yeniden dikiyoruz. Buradaki ağaçları ısınmak için kullandılar. Elma, şeftali, kayısı, erik ağaçlarımız vardı. Şimdi de şeftali fidanları dikiyorum. Bir aydır burada çalışıyoruz ve ağaçlarımızı yeniden dikiyoruz. Esad gittikten sonra yeni bir hayata başladık. Esad, hayatımızı, gençliğimizi, işimizi elimizden aldı. Biz tekrardan yeni bir hayata başlayarak doğacağız. Evleri ve ağaçları da geçtik bir genci alıp 8-10 yıl asker yapıyor ve o gencin hayatını bitiriyordu