Suriye ordusu: Son mahalle de YPG'den temizlendi

Suriye ordusu, SDG'nin Halep'i terk etmesi için sağlanan ateşkesin süresinin dolması üzerine Halep'te operasyon başlattı.

Ordu, SDG'nin kontrolündeki mahallelere ağır silahlarla müdahale ederken, operasyon sırasında Eşrefiyye mahallesini büyük ölçüde ele geçirdi.

Çatışmaların devam etmesi üzerine SDG'nin bölgeden çıkması için uluslararası çabalarla yeni bir ateşkes kararı alındı.

"MAHALLENİN YÜZDE 90'I TARANDI"

Ordunun, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ını terör örgütü YPG/SDG unsurlarından temizlediği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın ordu yetkililerine dayandırdığı haberde, Halep'te terör örgütüne yönelik devam eden operasyona dikkat çekildi.

Haberde, "Suriye Arap Ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ından fazlasında tarama işlemlerini tamamladı." ifadeleri yer aldı.

SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN TESLİM OLUN ÇAĞRISI

Suriye Savunma Bakanlığı da Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde yürütülen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bölgeden çıkmayan terör örgütü YPG/SDG unsurlarına, kişisel güvenliklerinin garanti altına alınması karşılığında derhal silahlarıyla en yakın askeri noktaya teslim olmaları çağrısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, Suriye ordusunun 'ulusal egemenliği tesis etmeye yönelik görevlerini kararlılıkla sürdürdüğü, bölgenin güvenliği ve istikrarını sağlamak ve sivilleri korumak amacıyla her türlü ateş kaynağına karşı sert biçimde müdahale edileceği' vurgulandı.

SON MAHALLE DE SDG İŞGALİNDEN KURTULDU

Çalışmalarını kararlıkla sürdüren ordu, Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamda, "Şeyh Maksud Mahallesi'ni tamamen temizlendiğini duyuruyoruz. Sivil halkımızı evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.