Suriye'de ordu tarafından temizlenen terör örgütü, Kur'an-ı Kerim içine bubi tuzağı kurdu

Suriye'nin başkenti Halep, terör örgütünün hedefi olmuştu.

Ülkede terör örgütü SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti.

Şam yönetimi, terör örgütü YPG/SDG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

SİVİL YERLEŞİM NOKTALARINA SALDIRILAR DÜZENLENDİ

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

'BÖLGE TERÖRDEN TAMAMEN KURTARILDI'

Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kentte kontrolün tamamen sağlandığı, terör örgütü işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığı belirtildi.

Bununla birlikte, terör unsurlarının halkın arasında saklanmaya devam ettiği gerekçesiyle sivillere evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

Suriye ordusu, terör örgütünün kontrolündeki bölgelerde canlı kalkan olarak tuttuğu çok sayıda sivilin Halep'ten güvenli şekilde çıkışını sağlamaya devam ediyor.

'KUR'AN-I KERİM İÇİNDE BUBİ TUZAĞI'

Öte yandan Şeyh Maksud mahallesinde YPG'nin çekilirken bıraktığı bubi tuzakları bulunduğu iddia edildi.

Bunlardan birinin, Kur'an-ı Kerim'in içine veya kapağına yerleştirilmiş bir patlayıcı düzeneği olduğu belirtildi.

Suriye ordusu, mahalleyi tarayarak bu tuzakları temizlediklerini belirtirken, sivillerin dönüşü için güvenli hale getirmeye çalışıyor.