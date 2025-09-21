Suriye'de parlamento seçimlerinin tarihi belli oldu

Suriye’de geçtiğimiz sene aralık ayında Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından ilk seçimler için tarih netleşti..

İLK SEÇİM 5 EKİM'DE

Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara yönetimi altında ilk parlamento seçimlerinin 5 Ekim’de yapılacağını duyurdu.

KADIN ADAYLARIN ORANININ YÜKSELMESİ BEKLENMİŞTİ

Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Taha Al-Ahmad, daha önce yaptığı bir açıklamada parlamento seçimlerinin 15-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesinin planlandığını ifade etmiş, kadın adayların oranının en az yüzde 20’ye ulaşmasını beklediklerini aktarmıştı.