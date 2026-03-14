Suriye'de rejim dönemine ait toplu mezar bulundu

Dera ilinde, devrik Beşar Esad rejiminin askeri karargahı yakınlarında 11 kişinin ceset kalıntılarının olduğu toplu mezar ortaya çıkarıldı.
Suriye'de 61 yıllık Baas Rejimi, muhalif güçlerin Başkent Şamı'ı 8 Aralık 2024'te ele geçirmesiyle son buldu.
Suriye'de tarihi devrim sonrası yeni reformlar hayata geçirilirken, Beşar Esad rejimi dönemine ait izleri de hala görmek mümkün..
TOPLU MEZAR BULUNDU
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Dera'nın Sanamayn bölgesi yakınlarında, devrik rejimin askeri karargahı civarında toplu mezar bulundu.
REJİM DÖNEMİNE AİT ONLARCA TOPLU MEZAR ORTAYA ÇIKMIŞTI
Ortaya çıkarılan toplu mezarda, elleri bağlı şekilde 11 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu.
Suriye'de Esad rejimin devrilmesinin ardından farklı illerde, onlarca toplu mezar ortaya çıkarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)