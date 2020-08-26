Suriye'de Rus askeri araç kasti olarak ABD aracına çarptı

Rus askeri konvoyundaki aracın kasti olarak ABD askeri aracına çarpması sonucu en az 4 Amerikan askerinin yaralandığı iddia edildi.

Suriye'nin doğusunda devriyeye çıkan Rus konvoyundan bir araç, Amerikan ordusuna ait bir araca çarptı.

Kaza sonucu en az 4 Amerikan askeri yara aldı.

ABD BİLEREK ÇARPTIĞINI İDDİA ETTİ

CNN'de yayınlanan ve ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, Rus aracı ABD aracına kasti olarak çarptı.



Yetkililer, kazanın meydana geldiği alanda Rus askeri helikopterinin hızlı ve alçak uçuş yaptığını, bunun genellikle alandaki askerleri dağıtmak için kullanılan bir taktik olduğunu ifade etti.

PENTAGON RESMİ AÇIKLAMA YAPMADI

Haberde, ilk anlardan itibaren ABD ordusunun durumdan haberdar olduğuna ancak buna rağmen ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) henüz resmi bir açıklama yapmadığına işaret edildi.

SURİYE'DE YARALANMALI İLK OLAY

Olayda yaralanan Amerikan askerlerinin durumunun ağır olmadığı kaydedildi. Bu olayın, "Suriye rejimini destekleyen Rus birlikleri ile ABD ordusunun Suriye'de karşılaşması sonucu Amerikan askerlerinin yaralandığı ilk olay" olduğu belirtildi.

Suriyede, Rus askeri aracının ABD askeri aracına çaptığı öne sürüldü VİDEO