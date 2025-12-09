Suriye'de zafer günü: Devrimin sembolü Ümran bebek sahneye çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de 27 Kasım 2024 tarhinde yeni bir süreç başladı...

Tüm dünya, kasım ve aralık ayında Suriye'de yaşanan tarihi gelişmelere şahitlik etti.

Muhalifler kademe kademe Suriye'de kontrolü ele alarak 61 yıllık Baas rejimine de son verdi.

COŞKU İLE KUTLANDI

Suriye'nin farklı illerinde milyonlarca kişi, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü meydanlarda coşku ile kutladı.

Suriyeliler '8 Aralık Hürriyet Günü' etkinliklerine özellikle dün yoğun katılım gösterdi.

ARAÇLARIYLA KONVOY OLUŞTURDULAR

Akşam saatlerinde coşku doruk noktasına ulaştı.

Ülkenin birçok noktasında Suriyeliler, araçlarıyla uzun konvoylar oluşturdu.

Gökyüzü havai fişek gösterileriyle renklenirken, Suriye bayrağının renklerini taşıyan sıcak hava balonları gökyüzüne salındı.

ESAD'IN SARAYINDA TÖREN DÜZENLENDİ

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla başkent Şam'daki Konferanslar Sarayı'nda tören düzenlendi.

GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜ

Duygu dolu anların yaşandığı törende bir görüntü, yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.

SEMBOL OLAN KARE

Halep'teki bir hava saldırısının ardından enkaz altından çıkartılan beş yaşındaki Ümran'ın görüntüleri gündem olmuştu.

2016 yılında 5 yaşında olan Ümran Dakneş, Suriyeli muhaliflerin yayınladığı görüntülerde, enkaz altından çıkartıldıktan sonra her yanı toz içinde, yüzü kanlı halde bir ambulansın arka koltuğunda sessizce otururken görülmüştü.

ESAD'IN SARAYINDA ZAFER KONUŞMASI YAPTI

Sene 2025 yılının Aralık ayını gösterirken Ümran bebek, bu sefer zulmünden kaçtığı Esad'ın sarayında zafer konuşması yaptı.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Ümran bebek konuşmasında, "Bombalamayı yaşadığımı söylüyorlar ama hiçbir şey hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.