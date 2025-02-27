Suriye’deki rejim hapishanesinde binden fazla mahkum öldürüldü

İHA

Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki Beşar Esad rejimi, Suriye muhalefet saldırıları sonucunda Şam'ın düşmesi ile sonuçlanarak Esad ailesinin yönetimine son verdi.

Ülke genelinde etkisi hala hissedilirken Esad rejiminin işkence ve katliamları belgeleniyor.

BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

İnsan hakları örgütü Suriye Adalet ve Hesap Verebilirlik Merkezi tarafından rapor hazırlandı.

Raporda, 2011- 2017 yılları arasında Mezzeh Askeri Havalimanı'ndaki hapishanede tutulan bin 154 mahkumun işkence ve infaz nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

RAPOR İÇİN 8 KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Can kayıpları arasında idam cezası alarak öldürülen mahkumların verilerinin yer almadığı kaydedildi.

Raporun hazırlanması için 156 eski mahkum ile rejim karşıtlarının cezalandırılması ve öldürülmesiyle görevli eski hava kuvvetleri istihbaratından 8 kişiyle görüşmeler yapıldığı bildirildi.

"100 BİNDEN FAZLA KAYIP VAR"

Öldürülen mahkumların mezarlarının tanık ifadeleri, uydu görüntüleri ve belgelerle tespit edildiği ifade edilen raporda, bazı mezarlıkların havaalanı arazisinde, diğerlerinin ise Şam'ın birçok noktasında yer aldığı kaydedildi.

Suriye hükümetinden bir kaynak, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

Raporda söz edilen mezarlar bizi şaşırtmadı. Çünkü Aralık ayındaki kurtuluş günlerinde Esad'ın hapishanelerinden dışarı çıkamayan 100 binden fazla kayıp kişi olduğunu biliyoruz. Bu kayıp kişilerin akıbetini öğrenmek ve mezarları aramak, Esad rejiminin bize bıraktığı en büyük miraslardan biri oldu.

"SİLAH SESLERİ DUYUYORDUK"

Birkaç ay boyunca hapishanede kalan mahkumlardan Şadi Harun yaptığı açıklamada, asılsız itiraflarda bulunması için her gün fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldığını ifade etti.

Cezaevindeki ölümlerin farklı şekillerde meydana geldiğini belirten Harun, tutukluların hücre veya sorgu odası dışında hiçbir şey görmediğini 'birkaç günde bir silah sesleri' duyduklarını belirtti ve şöyle konuştu:

Bir mahkumun ayağında kırbaç darbesi sonucu oluşan küçük bir yara, günlerce sterilize ve tedavi edilmeden bırakılmıştı. Yara giderek kangrene dönüştü ve ayağı kesilmek zorunda kaldı.

29 BİN MAHKUM TUTULDU

Rapora göre Esad rejiminin 'zorla kaybetme' mekanizmasının en önemi merkezlerinden biri olan Mezzeh Askeri Havaalanı’nda 2011-2017 yılları arasında en az 29 bin mahkum tutuldu.

Hava kuvvetleri istihbarat servisi, Mezzeh'teki hangarları, yatakhaneleri ve ofisleri hapishane hücrelerine dönüştürdü.