Suriye'den SDG açıklaması

Haber Merkezi

Baas rejimi ve Esad Ailesi iktidarı çökmesiyle ülkede yeni dönem başlarken, muhaliflerin ilerleyişi karşısında terör örgütü PKK/YPG de Suriye'de tutunamıyor..

Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne 'Silah bırakma' çağrısı yapması da Suriye'deki terör örgütlerini de etkiledi..

Öcalan'ın çağrısı sonrası "SDG" adı altında ABD ve birçok ülkeden destek gören YPG, geri adım attı..

Suriye yönetimi ile terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı SDG/YPG arasında kritik bir toplantı gerçekleştirildi.

SDG İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Suriye yönetimini Başkan Ahmed Şara, SDG’yi ise Mullahem Abdi’nin temsil ettiği görüşmeler sonucunda taraflar, siyasi temsil, Kürt toplumunun statüsü, ateşkes ve askeri entegrasyonu kapsayan geniş kapsamlı bir anlaşmaya vardı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile anlaşan SDG, artık devlet kurumlarına katılacak..

Haberi Suriye Cumhurbaşkanlığı duyurdu.

İŞTE 8 MADDELİK ANLAŞMA

1. Siyasi Temsil ve Hakların Güvence Altına Alınması:

Dini ve etnik köken farkı gözetmeksizin tüm Suriyelilerin siyasi süreçlere katılımı ve devlet kurumlarında liyakate dayalı görev alma hakları garanti altına alınacak.

2. Kürt Toplumunun Statüsü:

Kürtler, Suriye devletinin asli bir bileşeni olarak kabul edilecek ve vatandaşlık ile anayasal hakları garanti altına alınacak.

3. Ateşkesin Sağlanması:

Suriye topraklarının tamamında ateşkes ilan edilecek.

4. Kuzeydoğu Suriye’deki Kurumların Entegrasyonu:

Bölgede faaliyet gösteren tüm sivil ve askeri kurumlar Suriye yönetimine bağlanacak. Sınır kapıları, havaalanları, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, tüm kritik noktalar merkezi yönetimin kontrolüne alınacak.

5. Mültecilerin Dönüşü:

Suriye’den ayrılan mültecilerin ülkelerine güvenli şekilde dönmeleri sağlanacak ve devlet tarafından korunmaları garanti altına alınacak.

6. Ülke Birliği ve Güvenliğin Korunması:

Suriye devleti, ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı mücadelede desteklenecek ve Esad rejimine karşı devam eden mücadelenin sürdürülmesi sağlanacak.

7. Bölücülük ve Nefret Söylemlerine Karşı Önlem:

Tüm Suriyeli gruplar arasında bölücülük ve nefret söylemlerine karşı duruş sergilenecek, toplumsal barışı tehdit eden girişimler reddedilecek.

8. Anlaşmanın Uygulanması:

Yürütme komiteleri, bu mutabakatın 2025 yılı sonuna kadar tam olarak hayata geçirilmesi için çalışacak.