Suudi Arabistan, kırmızı listedeki ülkeleri ziyaret edenlere 3 yıl seyahat yasağı getirdi

Suudi Arabistan basını, koronavirüs nedeniyle "kırmızı listede" yer alan ülkeleri ziyaret eden vatandaşlara 3 yıl seyahat yasağı getirileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan basınında yer alan ve İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırılan haberde, koronavirüs nedeniyle "kırmızı listede" yer alan ülkeleri ziyaret eden vatandaşlara yönelik bir kısıtlama getirildi.

3 YIL SEYAHAT YASAĞI GETİRİLECEK

Kısıtlamaya göre, kırmızı listedeki ülkeleri ziyaret eden vatandaşlara 3 yıl seyahat yasağı getirilecek.

Bazı Suudi Arabistan vatandaşlarının seyahat kısıtlamalarını ihlal ettiğini belirten yetkili, “Geri döndüklerinde ağır cezalara tabi olacak ve üç yıl boyunca seyahatten men edilecek" ifadelerini kullandı.

Yetkili, doğrudan veya başka bir ülke üzerinden, listede yer alan ülkelere ve pandeminin henüz kontrol altına alınamadığı diğer ülkelere seyahat yasağının devam ettiğini doğruladı.

İÇLERİNDE TÜRKİYE'NİN DE OLDUĞU BİR DİZİ ÜLKEYE SEYAHATİ YASAKLADI

Öte yandan Suudi Arabistan, Afganistan, Arjantin, Brezilya, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Endonezya, Lübnan, Pakistan, Güney Afrika, Türkiye, Vietnam ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere bir dizi ülkeye seyahat veya transit geçişi yasakladı.