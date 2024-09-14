Suudi Arabistan tanıtımda kadın mankenlerin kıyafetleri dikkat çekti Son zamanlarda birçok alanda yeniliğe imza atan Suudi Arabistan, ülke tanıtımında üzerinde dar ve kolsuz elbise giyen kadın fotoğrafları kullandı.

Haber Merkezi

Radikal İslam'ın en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olan Suudi Arabistan'da kraliyetin uyguladığı baskıcı rejim, Veliaht Prens Selman'ın reformları ile yumuşayarak ılımlı İslam'a dönüştü.

Veliaht Prens Selman, kadınların istihdamından, mayo defilelerine kadar bir çok konuda reform getirdi..

Suudi Arabistan'da yaşanan yeniliklere bir yenisi daha eklendi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA BİR İLK DAHA

Turistler için hazırlanan ve ülkenin tanıtımı yapan 'Visit Saudi'nin sosyal medya hesabından yayınlanan son fotoğraflar dikkat çekti.

Daha önce kadın mankenlerin giydiği uzun kollu ve bol elbiseler yerine dar, kısa ve kolsuz elbiselerle çekilen fotoğrafları yayınlandı..

SUUDİ ARABİSTAN'DA GERÇEKLEŞEN BAZI REFORMLAR

Öte yandan; Suudi Velihat Prensi Muhammed bin Selman, yabancı yatırımcıları ülkesine çekebilmek için son yıllarda bir dizi sosyal ve ekonomik reformu uygulamaya koydu.

KADINLAR ARTIK ARAÇ KULLANABİLİYOR

Bu çerçevede kadınların araba kullanmasına izin çıktı. Kadınların, ailelerinden bir erkeğin izni olmadan yurt dışına seyahat etmesine olanak tanıyan düzenlemeler de yapıldı.

ABAYA GİYME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI, KONSERLER DÜZENLENDİ

Kamuya açık alanlarda harem-selamlık uygulaması yumuşatıldı. Kadınların abaya giyme zorunluluğu da kaldırıldı.

Ülkede konserler de verilmeye başlandı. Turizm sektörünün canlandırılması için de adımlar atılıyor.

ALKOL SATIŞINA İZİN

Ülkede ilk kez alkol satışına izin çıktı..

Başkent Riyad'da alkol satışı yapılan bir dükkan açılacak. Bu dükkandan sadece Müslüman olmayan ülkelerin diplomatları alışveriş yapabilecek.

Geçtiğimiz aylarda ülke tarihinde mayolu modellerin yer aldığı ilk defile sahnelendi.

EKONOMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

2030 vizyonu adıyla yapılan reformlarla petrol sektörünün dışında Suudi Arabistan ekonomisinin çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Bu sayede yüz binlerce Suudi vatandaşına iş imkanı sağlanması planlanıyor.

Ancak Suudi veliaht prensi Muhammed bin Selman bir yandan reform yaparken bir yandan da muhaliflere karşı sert önlemler almakla suçlanıyor.