Suudi Arabistan, Yemen hükümetine 368 milyon dolar yardımda bulunacak

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yemen Kalkınma ve Yeniden İnşa Programı kapsamında 1,38 milyar riyalden fazla (yaklaşık 368 milyon dolar) yeni ekonomik kalkınma desteğinin sağlanacağı belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN YEMEN’E YENİ YARDIM KARARI

Açıklamada, Yemen'in içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullar nedeniyle Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in talimatı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın önerisiyle yardım yapılması kararı alındığı aktarıldı.

Yardımın, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin çağrısına yanıt olarak, Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetine verdiği destek kapsamında yapıldığı kaydedilen açıklamada, yardımın sağlık, hükümet bütçesi ve petrol gibi alanlarda kullanılacağı ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, 10 yılı aşkın iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler'e göre, 30 milyon nüfuslu ülkenin 22 milyondan fazlası yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişim sıkıntısı, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.