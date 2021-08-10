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    Suudi Arabistan'da 207 kişi yolsuzluktan gözaltında

    Yolsuzluk davaları kapsamında aralarında bazı bakanlık görevlilerin de bulunduğu 207 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 10.08.2021 - 07:57
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    Suudi Arabistan'da 207 kişi yolsuzluktan gözaltında

    Suudi Arabistan Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında yolsuzluk, rüşvet ve kamu görevini suistimal gibi 878 ceza ve disiplin davası kapsamında soruşturma başlatıldı.

    207 KİŞİYE GÖZALTI

    Aralarında, içişleri, dışişleri, adalet, sağlık, eğitim ve ticaret bakanlıklarında görevli bazı kişilerin de bulunduğu 207 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

    Açıklamada, söz konusu şahısların yargıya sevk edilmesi için yasal prosedürlerin sürdüğü kaydedildi.

    KRAL, ÖZEL DAİRELER OLUŞTURULMASINI ONAYLAMIŞTI

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Mart 2018'de yolsuzluk davalarında tahkikat yapmak ve iddiaları incelemek üzere özel daireler oluşturulmasını onaylamıştı.

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