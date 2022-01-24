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    Suudi Arabistan'da arabayla çarptıkları kişiyi gasp ettiler

    Suudi Arabistan'da iki hırsız, camiden çıkan bir kişiye önce arabayla çarptı, daha sonra gasp etti.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 00:12
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    Suudi Arabistan'da arabayla çarptıkları kişiyi gasp ettiler

    Suudi Arabistan’da geçtiğimiz perşembe günü ilginç bir gasp olayı yaşandı.

    İki hırsız, sabah namazından çıkan bir kişiye önce arabayla çarparak yere düşürdü ardından gasp etti. Yere düşen adamın cebindeki tüm parayı çalan hırsızlar, daha sonra adama çarptıkları araçla olay yerinden uzaklaştı.

    OLAY ANI KAMERADA

    Akıllara durgunluk veren gasp anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alırken, sosyal medyada söz konusu görüntüler gündem oldu.

    Sosyal medya kullanıcıları hırsızların bir an önce yakalanması ve cezalandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

    Suudi Arabistan'da önce arabayla çarptılar sonra gasp ettiler VİDEO

    Suudi Arabistan da arabayla çarptıkları kişiyi gasp ettiler #1

    Suudi Arabistan da arabayla çarptıkları kişiyi gasp ettiler #2


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