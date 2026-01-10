Suudi Arabistan’da BAE ile birlikte "Körfez Kalkanı" tatbikatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yemen'de karşı karşıya gelen Suudi Arabistan ve BAE, askeri tatbikatta bir araya geldi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin hava kuvvetlerinin yanı sıra Birleşik Askeri Komutanlığın katılımıyla Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen "Körfez Kalkanı 2026" tatbikatının dün sona erdiği belirtildi.

MUHAREBE HAZIRLIK SEVİYESİNİ YÜKSELTME ÇALIŞMASI

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da "Körfez Kalkanı 2026" ortak askeri tatbikatının bölgesel savunma işbirliğini güçlendirme ve muharebe hazırlık seviyesini yükseltme çerçevesinde yapıldığı ifade edildi.

GELİŞMİŞ OPERASYONEL SENARYOLARI KAPSIYOR

Açıklamada, tatbikatın, çok boyutlu hava ve füze tehditlerinin simülasyonlarını, müşterek hava manevralarını ve ortak operasyon ortamında operasyonel verimliliği artırmayı amaçlayan entegre saha tatbikatlarını içeren gelişmiş operasyonel senaryoları kapsadığı kaydedildi.

YEMEN'DEKİ GERGİNLİĞİN ARDINDAN GERÇEKLEŞTİ

Tatbikatın, Suudi Arabistan ile BAE arasında Yemen’de yaşanan ve benzeri görülmemiş düzeydeki gerginliklerden günler sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin katılımıyla "Körfez Kalkanı" tatbikatının başladığını duyurmuştu.

Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Umman ülkelerinden oluşuyor. Konsey 25 Mayıs 1981’de kuruldu ve merkezi Riyad’da bulunuyor.