Suudi Arabistan’da bir kişi yangından kurtulmak için kendisini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı. Çevredeki vatandaşlar, adamı yakalayarak hayatını kurtardı.

Suudi Arabistan’ın doğusundaki El-Hobar kentinde bulunan Zamil Kütüphanesi’nde yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi ile alevlerin arasında kalan bir kişi, binanın penceresinden dışarı çıkarak asılı halde yardım bekledi.

Suudi Arabistan'da çıkan yangında, metrelerce yüksekten atladı - Video



KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKAN ADAMIN HAYATINI KURTARDILAR

Adamı gören çevredeki vatandaşlar ise hemen binanın altına koştu. Daha fazla dayanamayan adam metrelerce yüksekten kendisini yere bırakırken, aşağıda bekleyen çok sayıda vatandaş ise adamı yere düşmeden yakalayarak hayatını kurtardı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.





1 KİŞİ YARALANDI, ÇOK SAYIDA ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangında 1 kişinin yaralandığı ve kütüphanenin otoparkında bulunan çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.







