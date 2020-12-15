Suudi Arabistan’da ilk kez bir kadın doğancılık yarışmasına katıldı

Suudi Arabistan’da ilk kez bir kadın doğancılık yarışmasına katıldı

Doğancılığın önemli bir kültürel miras olduğu Suudi Arabistan’da ilk defa bir kadın sadece erkeklerin olduğu bu alana girdi. Yarışmacıya, 'doğanını uçuran ilk kadın' ödülü verildi.

Suudi Arabistan'da Azari el Halidi adındaki kadın, bir ilke imza atarak, binlerce erkekle birlikte Ortadoğu’nun en büyük doğancılık yarışmasına katıldı.

Yarışmaya hak kazanan ilk Suudi kadın unvanını elde eden Halidi, "Katılımımla burada var olduğumu, kadınların bu alana katılabileceğini, bu alanın sadece erkeklerle sınırlı olmadığını ispatladım." ifadelerini kullandı.

‘DOĞANINI UÇURAN İLK KADIN’ ÖDÜLÜNÜ ALDI

Körfez ve daha uzak bölgelerden 4 binden fazla doğanı bir araya getiren ve 2 hafta süren Kral Abdülaziz Doğancılık Festivalı'ne Muanid adlı doğanıyla birlikte katılan Halidi, eleme yarışmasında 'doğanını uçuran ilk kadın' ödülüyle onurlandırıldı.

Doğancılıktan bahseden Halidi, "Kuşlarla uğraşmak kolay değil. Hassaslar ve özel ilgiye ihtiyaçları var" dedi ve doğancılığın sabır ve süreklilk gerektirdiğini vurguladı.

GEÇEN SENE BAŞARAMAMIŞTI

Geçen sene de yarışmaya katılmaya çalışan Halidi'nin doğanı uçmaya reddetmişti. Ancak katılma kararından vazgeçmeyen Halidi, bu yıl tekrar dönerek, doğanını uçurmaya başardı.

Halidi, konuşmasının devamında, "Doğancılık eski çağlardan beri bilinen bir miras olmuştur. Bununla gurur duyuyoruz." diye ekledi.

FESTİVALE 6 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Suudi Arabistan ve komşu Arap ülkelerinin binlerce yıl öncesine dayanan doğancılık çöl mirasının önemli bir parçası.

Hükümet, 3. kez düzenlenen festivale 22.7 milyon Suudi riyaliyle (6 milyon dolar) destek veriyor. Para ödülleri doğanların güzelliği ve uçuş yarışmaları için veriliyor.

‘KRALİYETİN KADINI GÜÇLENDİRME ÇABASININ BİR PARÇASI’

Doğanlara olan tutkusunun 10 yıl önce başladığını ifade eden Halidi, o zamandan beri bu konuda kendini geliştirmeye çalıştığını belirtti.

Festival Sözcüsü Velid el Tavil, doğancılık kültürünün hem erkekler hem kadınlar arasında yayılmasını istediklerini belirterek, 'Halidi'yi onurlandırmak, Krallığın kadınları güçlendirme çabasının devamı olduğunu' söyledi.