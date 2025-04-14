Suudi Arabistan’dan Dünya Bankası hamlesi: Riyad, Suriye’nin borçlarını ödemeyi planlıyor

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Suriye yönetimi, dış finansman desteği aramayı sürdürüyor...

Suudi Arabistan’ın, Suriye’nin Dünya Bankası’na olan borçlarını ödemeyi planladığı iddia edildi.

İLK FİNANSMAN DESTEĞİ ANLAMINA GELEBİLİR

Konu hakkında Reuters haber ajansına konuşan konu hakkında bilgi sahibi üç kaynak, böyle bir adımın Beşar Esad dönemi sonrası Suriye’nin felce uğramış kamu sektörünü desteklemek ve yeniden inşa çabalarını finanse etmek için milyonlarca dolarlık kredinin onaylanmasının yolunu açabileceğini söyledi.

Riyad yönetiminin böyle bir hamlede bulunması, aynı zamanda Suudi Arabistan’ın Suriye’deki yeni yönetime ilk kez finansman sağlaması anlamına gelecek.

KREDİYE ONAY İÇİN ÖNCE BORÇLARIN ÖDENMESİ GEREKİYOR

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı’ndan bir sözcü yaptığı açıklamada, "Spekülasyonlar konusunda yorumda bulunmuyoruz ancak resmileşmesi halinde ve zamanında açıklama yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan hükümetinin medya ofisi, Dünya Bankası Sözcüsü ve Suriye hükümet yetkilileri de konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

15 MİLYON DOLAR BORCU BULUNUYOR

Suriye’nin, Dünya Bankası’na ödemesi gecikmiş 15 milyon dolar borcu bulunuyor.

Uluslararası finans kuruluşlarının kredi başvurularına onay vermesi ve benzer yardımlarda bulunması için bu borcun ödenmiş olması gerekiyor.

Reuters’a konuşan iki kaynak, Suriye’nin yeterli dövizinin olmadığını, yurtdışındaki dondurulmuş varlıklar kullanılarak borçların ödenmesi yönündeki planın ise hayata geçirilmediğini belirtti.

"DÜNYA BANKASI, FİNANSMAN SAĞLAMAYI DEĞERLENDİRDİ"

İki kaynağın verdiği bilgiye göre, Dünya Bankası yetkilileri, Suriye'nin iç savaşta hasar görmüş elektrik şebekesinin yeniden inşasına yardım etmek ve kamu sektöründeki ödemelerin yapılmasına yardımcı olmak amacıyla ülkeye finansman sağlamayı değerlendirdi.

Cumartesi günü basına yansıyan haberlerde, Suriye’nin bu ay gerçekleşecek Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantıları için ABD’nin başkenti Washington’a üst düzey bir heyet gönderileceği belirtilmişti.

Bu, gerçekleşmesi halinde Esad rejiminin yıkılmasından bu yana Suriyeli yetkililerin ABD’ye yapacağı ilk ziyaret olacak.

Heyetin ABD’li yetkililer ile bir araya gelip gelmeyeceği ise netlik kazanmadı.