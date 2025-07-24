Suudi Arabistan’dan Suriye’ye 6 milyar dolarlık yatırım hamlesi

On yılı aşkın bir süredir savaşın yarattığı yıkımı onarmaya çalışan Suriye’ye, bölgedeki en büyük yatırım atağı Suudi Arabistan’dan geldi.

Körfez ülkelerinin yıllarca mesafeli durduğu Şam yönetimiyle Riyad arasındaki diplomatik buzlar çözülürken, ekonomik iş birliği yeni bir stratejik boyuta taşındı.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın bizzat destek verdiği bu yeni dönem, hem Suriye’nin yeniden inşasında hem de bölgesel dengelerin yeniden şekillenmesinde kritik rol oynayacak.

6 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE 47 ANLAŞMA İMZALANDI

Suriye’nin başkenti Şam’da düzenlenen Suudi Arabistan-Suriye Yatırım Forumu’nda toplam 24 milyar Suudi riyali (yaklaşık 6 milyar dolar) değerinde 47 yatırım ve iş birliği anlaşması imzalandı.

Şam’daki Halk Sarayı’nda gerçekleşen törende Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih ve iki ülkeden çok sayıda iş insanı hazır bulundu.

ALTYAPI SEKTÖRÜNE YOĞUNLAŞILDI

Anlaşmalar; altyapı, enerji, havacılık, turizm, sağlık, iletişim, otelcilik, geri dönüşüm gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Özellikle altyapı sektöründe 11 milyar riyali aşan projeler üzerinde mutabakata varıldı. Bu kapsamda Suriye’de üç yeni çimento fabrikası kurulması ve iletişim altyapısının modernize edilmesi planlanıyor.

Suudi firmalar, Suriye İletişim Bakanlığı ile siber güvenlik ve dijital altyapı alanlarında da ortak çalışmalara başlayacak.

"İKİ KARDEŞ ÜLKE İÇİN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Suudi Yatırım Bakanı Falih, foruma 20 devlet kurumu ve 100 özel sektör temsilcisinin katıldığını belirtti. 120’den fazla Suudi iş insanı ve 40 hükümet yetkilisinin Şam’da bulunduğunu söyleyen Falih, Suudi Arabistan’ın Suriye’nin yeniden inşasında öncü rol oynayacağını vurguladı.

Forumda Suudi-Suriye İş Konseyi’nin kurulması da resmen ilan edildi. Veliaht Prens Selman’ın doğrudan talimatıyla kurulan bu konseyin, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri kurumsal düzeye taşıması hedefleniyor.

Suriye Ekonomi Bakanı Muhammed Şaar da forumu “iki kardeş ülke için tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirerek, bundan sonra Suriye’nin kalkınma ve refah yolunda istikrarlı adımlar atacağını söyledi.

50 BİN KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM YARATILACAK

İmzalanan anlaşmaların, başta Şam, Halep ve Humus olmak üzere pek çok ilde uygulanması ve yaklaşık 50 bin kişilik yeni istihdam yaratması bekleniyor.

Uzmanlara göre bu gelişme, sadece Suriye ekonomisine değil, Suudi Arabistan’ın bölgedeki siyasi nüfuzuna da ciddi katkı sağlayacak. Riyad yönetimi, İran’ın Suriye üzerindeki etkisini dengelemek ve Arap dünyasında yeni bir ekonomik eksen oluşturmak için Şam’la yakınlaşma adımlarını hızlandırmış durumda.

Suudi-Suriye yatırım iş birliği ilerleyen süreçte daha fazla ortak proje ve sektörel entegrasyonla derinleşecek. Taraflar, yatırımların önündeki bürokratik engelleri kaldırmak ve uluslararası yaptırımların hafifletilmesi için de birlikte hareket etme kararı aldı.