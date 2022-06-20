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    Suudi Arabistan'dan yapay zekalı hac planı

    Suudi Arabistan'dan yapay zekalı hac planı

    Suudi Arabistan, bu seneki hac planını kamuoyuyla paylaşırken, bu zamana kadarki en geniş planda modern teknolojiler, yeni uygulamalar ve yapay zekanın kullanılacağı belirtildi.
    • 20.06.2022 - 01:14
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 01:40
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    Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia'nın da katıldığı bir toplantıda bu yılki hac planına ilişkin açıklamada bulundu.

    Yapay zekadan yararlanılacak

    Sudeys, bu seneki hac sezonunun öne çıkan özelliğinin modern teknolojiler, yeni uygulamalar ve yapay zekanın kullanılması olduğunu belirtti.

    Suudi Arabistan dan yapay zekalı hac planı #1

    En büyük hac mevsimi planı

    Bu yıl hac mevsimi için şu ana kadarki en büyük operasyonel planı hazırladıklarını ifade eden Sudeys, planın, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamındaki stratejik hedefleriyle bağlantılı olacağını dile getirdi.

    Kabe çevresi sadece hacılara ayrılacak

    AA'nın haberine göre; Sudeys plan doğrultusunda, hacıların ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri için 10 bin görevlinin hazır bulunacağını, Kabe'nin çevresinin sadece hacıların tavafına, diğer genişletilmiş alanların ise nafile tavaflara ayrılacağını, Kral Abdulaziz, Kral Fehd ve Es-Selam kapılarının hacılara tahsis edileceğini aktardı.

    Suudi Arabistan dan yapay zekalı hac planı #2

    Sağlık koşullarına göre hacı sayısı artırılacak

    Bakan Rabia ise sağlık koşullarına göre hacıların sayısını kademeli olarak artırmayı istediklerini dile getirdi.

    Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de hac ibadeti için sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayına izin vermişti.

    Suudi Arabistan dan yapay zekalı hac planı #3

    Türkiye'ye 37 bin 770 kontenjan ayrıldı

    Bu yıl yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeye başlayan Suudi Arabistan, henüz tamamıyla etkisi sona ermeyen Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye 37 bin 770 kişilik kontenjan ayırmıştı.

    1 milyon hacı adayı kabul edilecek

    Suudi Arabistan bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam 1 milyon ziyaretçinin kabul edileceğini açıklamıştı.

    Suudi Arabistan dan yapay zekalı hac planı #4


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